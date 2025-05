Remco Evenepoel komt met heel goed nieuws voor zijn supporters

Geen overwinning, maar Remco Evenepoel had wel een heel goed gevoel na de tweede etappe in de Ronde van Romandië.

Het werd een drukke etappe in de Ronde van Romandië. Ook Soudal-QuickStep liet zich zien, maar een overwinning leverde dat niet op. Toch is iedereen tevreden.

“Het was een geslaagde dag voor ons”, zegt Evenepoel bij VTM Nieuws. “We hebben een hoog tempo opgelegd en uiteindelijk hadden we met Junior (Lecerf, red.) iemand in de kopgroep en met mij iemand in de tweede groep.”

Lecerf deed mee voor de overwinning en Evenepoel sprintte mee in de tweede groep. De doelstelling voor de volgende dagen is dan ook duidelijk.

“We gaan nu proberen Junior zo lang mogelijk in de top-10 van het algemene klassement te houden. Ik denk dat de tijdrit van zondag hem ook moet liggen.”

Ook Evenepoel heeft zijn doelstelling klaar. “Zelf moet ik proberen zo weinig mogelijk tijd te verliezen en zondag in de tijdrit proberen uit te halen. Ik denk dat ik daar veel voorsprong kan pakken op de andere favorieten.”

Goed nieuws dus voor zijn supporters. “Ik wil niet te vroeg juichen maar ik heb het gevoel dat het dipje van Luik voorbij is. Ik voel me goed en hoop dat ik progressie kan blijven maken.”