We kijken er al naar uit! Wout van Aert legt zijn ambities voor de Giro d'Italia op tafel

Wout van Aert rijdt dit jaar voor het eerst de Giro d'Italia. Onze landgenoot weet perfect welke doelen hij voor ogen heeft.

Wout van Aert start volgende week vrijdag in de Giro d’Italia. Zijn doelstellingen zijn duidelijk afgelijnd. Een grote rol spelen voor Visma Lease a Bike, maar liefst ook meer dan één etappe winnen.

Vorig jaar wou Van Aert al in Italië koersen, maar door zijn valpartij in Dwars door Vlaanderen moest hij een kruis door dat plan trekken.

“In de sprints zal ik de lead-out van Kooij zijn, dus het zal moeilijk voor me zijn om te vechten voor de puntentrui”, vertelt onze landgenoot aan Sudinfo.

“De droom is echter om de roze trui te dragen in de eerste etappes, zonder per se te proberen hem veertien dagen te houden, want dat zou me kunnen verhinderen om mee te doen voor etappezeges. En in de Giro wil ik heel graag meer dan één etappe winnen.”

Een bijzondere etappe op dat verlanglijstje volgt op dag 9. Dan wordt er ook gekoerst op onverharde wegen, wat een beetje doet denken aan de Strade Bianche.