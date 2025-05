Uitspraken Van Gucht onderzocht door deontologische commissie VRT: "Mensen gaan het niet graag horen"

De VRT startte een onderzoek na enkele uitspraken van Ruben Van Gucht over Remco Evenepoel en de familie van zijn vrouw Oumi. De deontologische commissie heeft ondertussen ook een beslissing genomen.

"Hij heeft er nog niet veel over gesproken. Feit is wel dat hij de laatste jaren van zijn carrière de familie van zijn vrouw (Oumi Rayane, red.) erg betrekt bij zijn overwinningen en prestaties. Ik hoor ook dat hij voor die familie probeert te zorgen", zei Ruben Van Gucht maandagavond bij De Afspraak.

"Is dat nodig of is dat niet nodig, dat is iets wat hij voor zichzelf moet weten. Ik denk niet dat veel collega’s van hem het zo doen. Ik vang dat op in de buik van de wielerwereld. Men mag morgen zeggen dat het loze geruchten zijn."

Remco Evenepoel zelf reageerde enkele uren later en noemde de uitspraken van Van Gucht "absurd en respectloos". Van Gucht stuurde een audiobericht naar Evenepoel, zonder excuses, om zijn uitspraken te duiden.

Van Gucht maakte geen fout volgens deontologische commissie

"De deontologische commissie bij de VRT heeft er ook nog eens naar gekeken. Ik heb daar gisteren (vrijdag, nvdr.) een verslag van 3 A4’s van gekregen. Dat zijn tien mensen die naar mij aan het luisteren waren", zegt Van Gucht bij Weekwatchers op Radio 2.

"Daar zit geen sportjournalist bij voor alle duidelijkheid. Mensen zullen het misschien niet graag horen, maar die hebben vastgesteld dat er geen journalistieke fout is gemaakt, buiten dat er een aantal woorden misschien ongelukkig gekozen waren."