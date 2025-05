"Dat overkomt me niet meer": Belg heeft duidelijk zijn lesje geleerd richting Giro

Heel wat Belgen staan aan de start van de Giro d'Italia. Onder hen ook Gerben Thijssen, sprinttroef bij Intermarché-Wanty.

Het voorjaar was op wielervlak geen groot moment voor Gerben Thijssen, al zal hij iets anders uit deze periode nooit meer vergeten.

“Na de Scheldeprijs heb ik een tiental dagen in België getraind. Op de dag van Parijs-Roubaix heb ik dan tussendoor mijn vriendin Shari Bossuyt ten huwelijk gevraagd”, lacht hij in Het Nieuwsblad.

Daarna trok hij ook naar Spanje om te trainen op uithouding en stevige blokken. “En verfijnden we vooral de lead-out. De conditie is super, ik heb al die inspanningen goed verteerd.”

Thijssen houdt wel van Italië, een mooi land met een zeer mooie taal. Hij hoopt daar echt iets van op te steken door zelf te proberen Italiaans te spreken.

Want als je Thijssen en Italië zegt, dan heeft hij nog iets goed te maken uit het verleden. “In de Baby Giro juichte ik eens te vroeg, waardoor Giovanni Lonardi me nog voorbijstoof”, gaat hij verder.

“Het grappige is dat bijna de volledige top vijf van die rit in de Giro zit, als ik me niet vergis. Het zal er misschien wel eens over gaan in het peloton, maar dat overkomt me niet meer”, besluit Thijssen.