Ergens tussen een droom en realistische ambitie: Wout van Aert voorspelt ondertussen wel al het scenario voor eerste Giro-etappe

Is het nu met een droom of een realistische ambitie waar Wout van Aert mee aan de Giro begint? Het is moeilijk in te schatten, maar de verwachtingen over het wedstrijdverloop op dag 1 zijn duidelijk.

De openingsetappe van de Giro staat al langer aangekruist bij Wout van Aert en iedereen die op wat lastiger terrein wel uit de voeten kan. Voor dit type renners is het een unieke gelegenheid om eens de leiderstrui te kunnen veroveren in een grote ronde, zelfs al is het maar tijdelijk. De rit van Durrës naar Tirana wordt officieel omschreven als een heuvelachtige rit.

Dat vraagt wel om enige verduidelijking. In de eerste honderd kilometer is er al de dertien kilometer lang durende beklimming naar Gracen, een klim van tweede categorie. Daarnaast is er nog het knikje in Sauk en komt de klim naar Surrel, een beklimming van derde categorie, tot twee keer toe aan bod in de finale. Het is de vraag of daar alleen weggereden kan worden, vooral omdat de laatste twaalf kilometer dalend zijn.

Van Aert kan zijn kans gaan als Kooij lost

Hoewel de etappe dus officieel een heuvelrit genoemd wordt, is een sprint van een beperkt peloton een realistischere uitkomst. Dat denkt ook Wout van Aert. Mogelijk zal zijn ploegmaat Olav Kooij wel onderweg ergens moeten afhaken. Indien dat het geval is, kan Van Aert zelf nog zijn kans gaan aan de meet en een gooi doen naar de dubbelslag.

"Het klopt dat de eerste rit zeker bij mij past. Het is een mooi parcours. De verwachting is dat we zullen sprinten met een uitgedunde groep", is van Aert duidelijk bij Eurosport. Hij kan moeilijk anders dan er ook nog aan toevoegen dat hij ziek is geweest, wat Van Aert ook bij de andere media wist te vertellen. Daardoor gaat hij met enige twijfels van start.

Niet eenvoudig kansen Van Aert in te schatten

Het lastige is dat het niet eenvoudig is om te zeggen in welke mate precies zijn kansen zijn aangetast. "Het was zeker een doel van mij om voor de roze trui te gaan, maar ik weet op dit moment niet of het realistisch zal zijn."