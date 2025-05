"Het is niet logisch": Dit is de enige echte reden waarom Wout van Aert de Giro rijdt

Wout van Aert die de Giro d'Italia rijdt. Voor Johan Bruyneel houdt het geen steek, maar hij weet perfect waar de reden ligt.

Johan Bruyneel heeft aardig wat watertjes doorzwommen in het wielerpeloton. Ook de Giro d’Italia heeft hem verhalen opgeleverd voor het leven.

Zo was er de last minute deelname in 2008 met kopman Alberto Contador. Die moest Bruyneel letterlijk van het strand gaan plukken in Cadiz.

“Het was ons eerste jaar bij de Kazachse ploeg Astana, die de Tour niet mocht rijden omdat Vinokourov en Kasjetsjkin het jaar voordien betrapt waren”, klinkt het in HUMO.

ASO zette de organisator van de Giro onder druk om Astana niet te laten starten, maar tien dagen voor de start mochten ze plots wel naar Italië afzakken.

“Bleek dat een Kazachse minister achter de schermen veel geld had betaald - 300.000 euro, heb ik me laten vertellen - waardoor we toch mochten deelnemen.”

De ploeg was totaal onvoorbereid om dat te doen, maar uiteindelijk ging Contador beter en beter rijden en won hij de Giro nog.

Zelfde verhaal volgens Bruyneel voor UAE Team Emirates. Geld, met een grote som startgeld, is de enige reden waarom Pogacar aan de start kwam. Dat was ook het geval met Remco Evenepoel.

“Dat geldt ook voor Wout van Aert, want het is niet logisch dat hij nu de Giro rijdt. Dat moet nog een overblijfsel zijn van dat contract van vorig jaar, toen hij door zijn blessure niet heeft kunnen deelnemen. Het zal een serieus bedrag zijn, hè”, gaat Bruyneel verder.

En geheel terecht uiteindelijk oordeelt Bruyneel. “Natuurlijk. En Van Aert is één van dé grote sterren van het huidige wielrennen, hij geeft uitstraling aan hun wedstrijd. Ik kijk ernaar uit”, besluit hij.