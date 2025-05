Michel Wuyts velt zijn ongezouten mening over Strade Bianche-rit in Giro d'Italia

Vrijdag gaat de editie van de Giro d'Italia van dit jaar van start. Daar zit volgende week zondag ook een straffe negende etappe bij.

Op zondag 18 mei wordt de negende etappe van de Giro d’Italia 2025 gereden. Die bestaat ook voor niet minder dan dertig kilometer tussen Gubbio en Siena grindwegen die doen denken aan de Strade Bianche.

Ook de Tour de France pakte in het verleden ook al uit met speciale ritten met grindwegen, maar ook met kasseistroken. Zo proberen de organisaties van de grote rondes voor wat extra spektakel te zorgen in hun ronde.

Maar de meeste renners zijn niet echt verliefd op dit soort ritten. Je kan er geen Giro of Tour winnen, maar als je pech hebt kan je daar wel een grote ronde verliezen. En dus hoeft het voor veel renners niet.

In de HLN-podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’ is Michel Wuyts ook dat oordeel toegedaan, dat het echt niet hoeft. “Maar ik heb in de Tour geleerd dat zo’n ritten een prettig vertoon teweegbrengen en voor bitter weinig verschillen in het algemene klassement zorgen”, zegt Michel Wuyts.

“Ja, op een rotdag kan je er het klassement mee verliezen - da’s altijd pijnlijk. Maar als je dat afweegt tegenover de hitsigheid die zo’n etappe met zich meebrengt, dan leg ik me daar toch bij neer. Dertig kilometer brakke grond onder de wielen: het is en blijft een spektakel.”