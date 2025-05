Ploegleider van Team Visma laat droom met Wout van Aert in hoofdrol al vliegen

Vrijdag start in Albanië de Giro d'Italia. Onze landgenoot Wout van Aert is voor de eerste keer in zijn carrière van de partij.

Nog nooit heeft Wout van Aert de Giro d’Italia gereden. Eigenlijk ging hij dat vorig jaar voor het eerst doen, maar toen kwam hij stevig ten val in Dwars door Vlaanderen waardoor de hele planning eraan moest geloven.

Nu is Van Aert wel van de partij, al lijkt de Giro een beetje vervloekt voor onze landgenoot. Hij had af te rekenen met een stevige periode van ziekte en bijbehorende antibiotica, waardoor hij niet helemaal top aan de start verschijnt.

Nochtans biedt deze Giro enorm veel mogelijkheden voor Van Aert, zelfs al in de openingsdagen in Albanië. Maar ploegleider Marc Reef laat de droom om Van Aert enkele dagen in het roze te zien rijden nu al helemaal vliegen.

“Sowieso had Wout het niet cadeau gekregen. Met Mads Pedersen en Kaden Groves heb je stevige concurrenten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Maar het klopt natuurlijk dat een normale, gezonde Wout in de eerste dagen altijd had meegedaan voor het roze. En die trui in het meest optimistische scenario misschien zelfs een paar dagen zou kunnen vasthouden. Daar waren we ook echt op gebrand”, besluit hij.