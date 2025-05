Wout van Aert maakt na laatste trainingsrit grapje over Primoz Roglic

De Grande Partenza komt nu wel heel dichtbij. Vrijdag gaat de Giro d'Italia van start, met Wout van Aert erbij.

Wout van Aert legde vandaag een laatste trainingsrit af, voor de start van de Giro d’Italia. Hij reed iets meer dan twee uur en legde 63 kilometer af.

Na afloop van zijn training kreeg hij de vraag hoe hij topfavoriet Primoz Roglic inschat. “No comment”, klonk het meteen bij onze landgenoot.

Iedereen keek vreemd op, maar het ging om een grapje van Van Aert. Hij zag Roglic aan het werk en die liet een heel goede indruk.

“Hij is een de topfavorieten. Hij heeft al zoveel grote rondes gewonnen. Hij weet hoe hij deze Giro moet winnen, dat heeft hij enkele jaren geleden al laten zien”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Wout van Aert ziet de nodige kansen in de eerste rit. “Het klimmetje in de finale is redelijk zwaar. Het begint best steil en nadien is het bijna dalen tot op de meet. Ik zie morgen een kans voor de aanvallers”, besloot hij.