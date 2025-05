Wout van Aert verrast met extra doel in Giro d'Italia nu zijn start wat moeilijk is

Ziekte heeft Wout van Aert na de Amstel Gold Race in zijn greep gehad. En dat heeft ook zijn gevolgen voor deze editie van de Giro d'Italia.

Door ziekte staat Wout van Aert niet met de ideale bagage aan de Grande Partenza van de Giro d’Italia. Onze landgenoot kwam nochtans met veel goede moed aan de start van zijn eerste Ronde van Italië.

Van Aert wil minstens één ritzege pakken en ook één of meerdere dagen in de roze leiderstrui rondrijden. Daartoe waren veel mogelijkheden in de eerste week al, maar de gebrekkige voorbereiding gooit roet in het eten.

En dus moeten we vooral kijken naar de tweede en derde week om Van Aert te zien schitteren. Wat meteen ook zou betekenen dat het plan nu is om de Giro uit te rijden, terwijl niet iedereen overtuigd was dat hij dat ook effectief zou doen.

Dan is het misschien ook interessant om naar een ander doel te kijken en die zou wel eens in het tijdrijden kunnen liggen. De tijdrit van zaterdag komt normaal nog te vroeg, maar op maandag 20 mei staat er eentje van 28,6 kilometer tussen Lucca en Pisa op de agenda.

“In het tijdrijden is normaal veel mogelijk”, geeft hij aan in Het Nieuwsblad. “Ik heb er dit jaar nog maar één gereden (in de Algarve, red.) maar dat ging heel goed. Ik heb in training ook veel aandacht gehad voor het tijdrijden.”