🎥 Italiaanse ploegmaat verliest weddenschap met Pedersen in de Giro en moet dat aan zijn vrouw uitleggen

Mads Pedersen pakte vrijdag de zege en de leiderstrui in de Giro. Iedereen blij bij Lidl-Trek zou je dan denken, maar dat was niet zo.

De Giro heeft al meteen heel mooie beelden opgeleverd. Mads Pedersen pakte een knappe overwinning in de eerste rit en dat leverde hem de roze leiderstrui op.

En dat was leuk nieuws bij Lidl-Trek, behalve voor ploegmaat Jacopo Mosca. Die geloofde niet dat zijn ploegmaat in de Giro zou winnen in de openingsetappe.

“Als je de rit en het roze pakt, mag je me kaal scheren”, was de weddenschap die Mosca met zijn Deense ploegmaat aanging voor de start van de Ronde van Italië.

En zo gebeurde het dus ook na de etappe van vrijdag in Albanië. Dat laat Lidl-Trek zien in een filmpje op hun sociale media. Je kan het hieronder bekijken.

Elisa Longo Borghini, de oud-kopvrouw van Lidl-Trek en vrouw van Mosca zag het met lede ogen allemaal gebeuren. “Een weddenschap is een weddenschap. Mads heeft het geweldig gedaan, maar nu net iets minder”, klinkt het bij de Italiaan.