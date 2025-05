Iljo Keisse komt met meer informatie over onfortuinlijke Mikel Landa

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

De Giro d'Italia begon in mineur voor Soudal-QuickStep. Mikel Landa moest na een stevige valpartij afhaken.

Mikel Landa had een moeilijke nacht achter de rug in het ziekenhuis na zijn valpartij van vrijdag in Albanië. Dat laat ploegleider Iljo Keisse weten aan Sporza.

“Ik denk dat het frustrerend is voor hem om de Giro op die manier te moeten verlaten. Zeker gezien de conditie en de motivatie die hij had”, klinkt het. “Het is een heel zware tegenslag voor hem en voor de ploeg.”

Maar ook voor Remco Evenepoel, want Landa moet nu vier weken platte rust nemen, wat het heel moeilijk maakt om deel te nemen met de juiste vorm en conditie aan de Tour de France.

“Het is dus niet enkel de Giro, maar ook de Tour die verloren gaat. Ik ben natuurlijk geen dokter. Maar na die 4 weken platte rust zal Landa zijn conditie helemaal kwijt zijn en moet hij weer helemaal opnieuw beginnen.”

De Tour de France halen zou dan ook een mirakel zijn, aldus Keisse. Hoe de afwezigheid van Landa moet opgevangen worden is momenteel koffiedik kijken.

“Met al zijn ervaring en kwaliteiten is Landa onvervangbaar in onze ploeg", zucht Keisse. “De mensen die binnen onze ploeg bezig zijn met de Tour, zullen moeten kijken wat de mogelijke alternatieven zijn. Maar zoveel zijn er niet. Het zal puzzelwerk worden.”