Joshua Tarling pakt zege in Giro en dan heeft hij wat te zeggen over Primoz Roglic

Joshua Tarling won de tijdrit in de Giro d'Italia. Aan de finish had hij één seconde voorsprong op de Sloveen Primoz Roglic.

Wout van Aert kwam er niet aan te pas in de tijdrit van de Giro, maar de andere tenoren maakten er wel een spannend kijkstuk van. Joshua Tarling won met één seconde verschil.

“Leuk was het niet”, zei Tarling over de lange tijd die hij in de hotseat moest zitten. “Dit wil ik niet nog een keer doen. Voor dertien kilometer was dit echt een lange dag.”

Het verschil was uiterst klein. “Ik vreesde eigenlijk iedereen van de grote favorieten: Wout (Van Aert), Mads (Pedersen), Primoz ... Primoz heeft me echt angst aangejaagd. Dit was een dag vol stress.”

Tarling pakte zo zijn achtste profzege. Die pakte hij allemaal in het tijdrijden. Het is ook zijn eerste overwinning in een grote ronde en zo dus een mijlpaal in zijn carrière.

“Ik kan dit niet geloven, eerlijk gezegd. Ik ben zo blij. Ik heb geen spijt dat ik gisteren moest lossen (waardoor hij nu geen roze trui neemt, red.). Ik heb gisteren alles gegeven. Maar nu hebben we dit, en hier ben ik superblij mee”, besloot hij.