Patrick Lefevere vertelt opmerkelijk detail over het contract van Mikel Landa

Geen leuk nieuws voor Mikel Landa vrijdag. De Spanjaard kwam zwaar ten val en moet weken revalideren van de opgelopen blessure.

Het was een ferme valpartij waarin Mikel Landa betrokken was. De koers en de Giro zaten er meteen op voor de renner van Soudal-QuickStep.

De nodige rust zal beterschap moeten brengen, maar het is natuurlijk een kleine ramp dat hij mogelijk niet in topvorm aan de Tour de France zal kunnen beginnen. Als het al lukken zal…

Ook Patrick Lefevere was het hart ervan in na de valpartij. Hij had, toen hij Landa aantrok, verwacht met een introvert persoon te maken te hebben, maar dat was dus niet het geval.

En Lefevere vertelt nog een ander detail over de Spanjaard. “Hij is met een aparte status bij de ploeg gekomen: zijn loon is lang rechtstreeks betaald door Zdenek Bakala, waardoor hij buiten het officiële teambudget viel”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Ondertussen is het contract van Landa met een jaar verlengd. “Bij de vraag of Bakala nog altijd de privé-investeerder is, moet ik doorverwijzen naar CEO Jurgen Foré. Ik volg de ploeg nog kort op, maar de financiële details ken ik niet meer”, besluit Lefevere.