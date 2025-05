Pedersen vs Van Aert in de Giro-tijdrit? Dit nadeel moeten ze allebei weten te overwinnen

Vandaag wordt de tweede dag in de Giro d'Italia afgewerkt. Er staat een tijdrit van 13,7 kilometer op de agenda voor de renners.

Na de openingsrit van vrijdag die door Mads Pedersen gewonnen werd staat nu een korte tijdrit op de agenda. Daarin wordt vooral gekeken naar Wout van Aert.

Beide tenoren mogen vandaag echter niet aantreden in hun eigen kledij. Pedersen draagt de roze leiderstrui, terwijl Wout van Aert die van de puntentrui moet dragen als tweede in de stand.

En dat zou normaal wel een handvol verschil kunnen maken qua aerodynamica. De Deen is alvast zinnens om diep te gaan om zijn leiderstrui nog een dag langer te houden.

Al is Van Aert niet zijn enige concurrent. Mannen als Antonio Tiberi en Primoz Roglic weten ook wat tijdrijden is en moeten amper 10 seconden goed maken.

Van Aert maakte eerder al duidelijk dat de tijdritten belangrijk zouden zijn voor hem. “Ik had een auto naar Italië gestuurd met een tijdritfiets en rollen. Ik heb (door de ziekte, red.) uiteindelijk een paar korte ritjes kunnen doen”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Bij Lidl-Trek is dan weer te horen dat Pedersen niet op de tijdritfiets zat als voorbereiding op de Giro. “Na de klassiekers hadden we maar vier weken waarin we de balans gezocht hebben tussen voldoende rust nemen en toch conditie houden. Daarin was geen tijd om te tijdrijden. Mads is sowieso geen specialist, maar misschien kan het door de adrenaline van de roze trui”, besluit Maxime Monfort.