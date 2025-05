Sarah De Bie laat zich gelden: "Weet je wat ik toen gezegd heb tegen Wout van Aert?"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert is momenteel aan de slag in de Giro d'Italia. Het was opnieuw nog geen gemakkelijk seizoen voor onze landgenoot.

Wout van Aert heeft er een sterk voorjaar op zitten, maar de grote overwinning waarop hij gehoopt had, in de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix, kwam er niet.

Onze landgenoot verzamelde de ereplaatsen, maar het moraal het soms toch wel wat moeilijk had. Maar dan is er ook vrouwlief Sarah De Bie om hem erdoor te trekken.

Zo’n moment was er bijvoorbeeld in Dwars door Vlaanderen, toen hij de sprint verloor. “Daar kwam wat oplapwerk aan te pas, ja”, lacht De Bie bij Het Nieuwsblad.

“Na al die tegenslagen is het moeilijk geweest om elke keer die moraal te vinden en daar winnen had daarom veel betekend. Wout legt zichzelf sowieso veel druk op en ik moet het niet onder stoelen of banken steken: wat jullie journalisten allemaal schrijven en vertellen, komt er ook nog bij.”

Toch is ze bijzonder trots op Van Aert en probeert ze hem over de streep te trekken. “Na Dwars door Vlaanderen heb ik gezegd: ‘Wout keer eens 365 dagen terug in de tijd.’ Dan zei hij ‘oké, je hebt gelijk’”, klinkt het.