Teleurgestelde Wout van Aert reageert met opvallende woorden na tijdrit in Giro

Ook de tweede rit van de Giro kon Wout van Aert niet winnen. Hij viel door de mand in de tijdrit in de Albanese hoofdstad Tirana.

Wout van Aert is er niet in geslaagd de roze leiderstrui te pakken in de Giro d’Italia. Primoz Roglic is na de tijdrit de nieuwe leider in de Ronde van Italië.

De dagwinst ging naar Joshua Tarling. Mads Pedersen verloor zijn leiderstrui aan de Sloveen met amper één seconde verschil.

“Ik heb het maximale gegeven, maar ik voelde dat ik de kracht ontbrak om na de bochten de snelheid weer op te nemen”, vertelt Wout van Aert bij VTM NIEUWS.

“Dat was cruciaal in deze tijdrit. Na een kilometer of twee, drie voelde ik dat het lastig ging worden."

Het is voorlopig gissen naar oorzaken, Van Aert reageert met opvallende woorden. "Of mijn niet-ideale voorbereiding een verklaring is? Geen idee. Dat speelde vandaag niet in mijn hoofd. Het doet er ook niet toe. Er lag vandaag een kans en het is niet gelukt. De ontgoocheling is toch wel aanwezig.”