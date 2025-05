🎥 Dit kregen we niet te zien: renner vlak voor rit in de Giro tegen de grond geduwd door toeschouwer

Er was begin dit jaar nog twijfel of de Giro d’Italia in Albanië zou starten, maar uiteindelijk nam de organisatie die helemaal weg en ging alles zoals gepland door.

De omstandigheden wat de wegen betreft waren niet ideaal. Renners klaagden over putten in de weg. Tijdens de tijdrit liep het ook hier en daar fout.

Dat begon blijkbaar al voor de tijdrit van start ging, zo blijkt nu op beelden die op het internet opdoken en die je in de post hieronder volledig kan bekijken.

Een renner van de Cofidisploeg werd zaterdag zonder pardon door een toeschouwer omver gelopen, toen die de weg zomaar probeerde over te steken.

Dat gebeurde tijdens de verkenning. De renner droeg nog geen rugnummer en is op de beelden ook niet meteen te herkennen, omdat die van ver genomen werden.

De fan keerde wel terug om zich wellicht te verontschuldigen bij de renner, maar werd uiteindelijk door een politieagent van het parcours weggeleid.

