🎥 Kooij komt een plekje tekort in de Giro en uit kritiek op Visma Lease a Bike

De ritzege in de Giro ging naar de Nederlander Casper Van Uden. Olav Kooij moest vrede nemen met de tweede plaats en was daar duidelijk niet gelukkig mee.

De ploegmaat van Wout van Aert kon zijn ontgoocheling duidelijk niet wegsteken na de vierde etappe van de Ronde van Italië, zoveel was duidelijk. “Ik kon net te laat mijn sprint rijden”, klonk het bij Eurosport.

Kooij kon niet rekenen op Wout van Aert, die was nergens te zien. Edoardo Affini nam echter de rol van onze landgenoot wel perfect over en dat leek te renderen.

“In de laatste kilometer kom ik waar ik moet zitten. Dan was er een moment van twijfel en de snelheid zakte een beetje”, klinkt het bij de Nederlander nog.

“Ik kwam zo een beetje vast te zitten en toen kwam ik er te laat uit. Er was geen georganiseerde lead-out”, uit hij de nodige kritiek op zijn ploeg. “Ik kon net te laat mijn sprint rijden. Ja, er had meer ingezeten.”

