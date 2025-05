Visma Lease a Bike gaat voor deze optie na wat met Wout van Aert gebeurde

Het openingsweekend van de Giro werd een teleurstelling voor Team Visma. Wout van Aert wou scoren, maar kwam schromelijk te kort.

Op de openingsdag van de Giro d’Italia spurtte Wout van Aert naar de tweede plaats na Mads Pedersen, maar daarmee leek hij duidelijk zijn beste kruit verschoten te hebben.

Op zaterdag deed hij niet mee voor de overwinning in de tijdrit en zondag ging hij stevig kopje onder en kwam op een fikse achterstand over de finishlijn.

Vandaag gaat Visma Lease a Bike duidelijk voor andere opties. Van Aert moet dan de lead-out verzorgen voor Olav Kooij, zo liet ploegleider Marc Reef weten aan Cyclingnews.

“Ik denk dat het verleden al heeft aangetoond dat de combinatie van Olav en Wout goed werkt, kijk maar naar Groot-Brittannië of Almería vorig jaar”, klinkt het.

“Het is het allerbelangrijkste dat we Olav en Wout samen in de sprints brengen, en als dat lukt, maakt dat een groot verschil”, zo is het plan voor de rit van vandaag.

Kooij zelf had het ook niet gemakkelijk tijdens de eerste ritten in Albanië. “Toch is het gevoel oké. Het zijn dagen geweest die me persoonlijk niet echt bevielen, maar het was goed om hier te starten en het koersgevoel terug te krijgen na de blessure”, besluit Kooij.