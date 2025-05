En wat nu? Ploegleider reageert nadat Wout van Aert lead-out niet kan verzorgen

Opnieuw een afknapper voor Visma Lease a Bike. Olav Kooij werd tweede in de massasprint van de Giro-etappe naar Lecce.

De vierde etappe in de Giro d’Italia draaide uit op een massasprint. Dan is het de bedoeling dat Wout van Aert de sprint aantrekt voor Olav Kooij, maar onze landgenoot was in geen mijlen te bekennen.

Edoardo Affini probeerde de meubelen nog te redden toen Wout van Aert zijn ploegmaten kwijtspeelde, maar het werd uiteindelijk een afknapper. Kooij was duidelijk gefrustreerd na zijn tweede plek.

“Wout is een echte teamspeler en stond erop om de lead-out te doen. Als het dan niet lukt, kan ik me voorstellen dat hij gefrustreerd is”, aldus ploegleider Marc Reef bij Het Laatste Nieuws.

“Hij probeerde wel op te schuiven, maar werd keer op keer opgehouden. Dan is het onmogelijk om nog voorin te komen en je werk te kunnen doen", ging Reef verder over de kwestie.

Van Aerts bijdrage was volgens de krant vandaag dan ook niet meer dan drinkbussen ophalen en uitdelen. Maar de lead-out verzorgen, dat lukte niet.