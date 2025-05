Goed nieuws over Mikel Landa: dit zijn de eerste woorden van de renner van Soudal-QuickStep na zijn zware val

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mikel Landa kwam in de eerste rit van de Giro d'Italia zwaar ten val. Hij moest noodgedwongen opgeven.

Mikel Landa crashte afgelopen vrijdag zwaar in de openingsetappe van de Giro. De Spanjaard is opnieuw thuis, zo laat Soudal-QuickStep in een persmededeling weten.

Landa kwam in een afdaling tijdens de eerste etappe van de Giro ten val en moest per ziekenauto afgevoerd worden. Hij heeft een stabiele breuk in de TH11-borstwervel opgelopen.

Hij zal nu vier weken lang in een stabiele positie moeten blijven liggen, zo laat de ploeg weten. Vrijdagnacht verbleef hij nog op intensieve zorgen, maar er zijn geen complicaties opgetreden.

“Ik wil iedereen bedanken voor de steun die ik gekregen heb”, liet de renner weten. “Het zal een lang herstel worden, maar al die steun zal me kracht geven.”

De Giro was een grote doelstelling voor Landa, maar ook over zijn deelname aan de Tour de France aan de zijde van kopman Remco Evenepoel wordt stevig getwijfeld.