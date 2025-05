Jurgen Foré heeft zijn bedenkingen bij de zware valpartij van Mikel Landa in de Giro

Soudal-QuickStep moet het een tijdje zonder Mikel Landa stellen. De Spanjaard kwam zwaar ten val in de openingsetappe in Albanië.

Mikel Landa had de Giro d’Italia met stip in zijn agenda staan. Die droom ging echter in de eerste etappe meteen al aan diggelen toen de Spanjaard zwaar ten val kwam.

Een streep door de rekening van Landa, die zich in deze rittenkoers wilde laten zien. Maar ook voor Soudal-QuickStep die zo de rechterhand van Remco Evenepoel wellicht zal moeten missen in de Tour de France.

CEO Jurgen Foré was niet te spreken over de rol die de organisatie heeft in de valpartij van Mikel Landa. “Aan de val zelf niet. Mikel vertelde mij vanuit het ziekenhuis in Albanië dat hij aan de rechterkant van de weg reed en de renner links naast hem uitweek naar rechts, zodat Mikel niet anders kon dan naast de weg belanden…”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De gevolgen hadden minder erg kunnen zijn. “Mikel schoof na zijn val nadien over een betonnen rand. Met een simpel ski-net, die deze zone afschermt, hadden de blessures waarschijnlijk minder geweest. In de Vlaamse koersen worden deze punten intussen beter beveiligd, ik hoop dat dit in de toekomst overal de norm zal zijn.”

Het is afwachten hoe de blessure van Landa zal evalueren. Hij is terug in Spanje en moet in principe vier weken platte rust nemen om te recupereren. De renner zal in eigen land echter wel de opinie van een andere arts raadplegen.