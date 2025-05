Kan Wout van Aert nog wat betekenen in de Giro? Dit moet hij doen volgens analist

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert kwam met kopzorgen aan de start van de Giro. En die bleken geheel terecht te zijn, zo zagen we in het openingsweekend in Albanië.

Wout van Aert liet vorige week weten dat hij met een virale infectie af te rekenen had na de Amstel Gold Race. Geen goed voorteken om zo naar een grote ronde te trekken. Onze landgenoot had heel hoge verwachtingen voor zijn eerste deelname aan de Ronde van Italië, maar die moest hij door zijn ziekte meteen laten varen. Hij had gehoopt in de eerste drie dagen van de Giro in Albanië een rit te winnen en de roze trui te pakken, maar dat viel eventjes stevig tegen voor onze landgenoot. In de podcast Kop over Kop van Eurosport laat Lars van den Berg weten dat Van Aert zeker niet moet panikeren. Hij kan zeker nog zijn rol van betekenis spelen. “Ik denk dat het wel mogelijk is”, klinkt het. “Maar ik denk dat het ook wel belangrijk is dat hij een paar dagen gaat uitkiezen. Niet dat hij te vroeg en te vaak over de limiet gaat, want dan kom je er denk ik niet doorheen.”