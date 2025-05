Mathieu van der Poel in luxepositie: "Had ik zelf ook graag toegepast"

Het voorjaar was een groot succes voor Mathieu van der Poel. Bij Soudal-QuickStep kunnen ze alleen maar dromen om zo'n rol te spelen.

QuickStep was in het verleden de ploeg van het voorjaar, maar dat is ondertussen toch al stevig veranderd. Deels is dat ook te wijten aan het feit dat het grote accent naar Remco Evenepoel in de Tour de France gaat.

Toch wil Soudal-QuickStep in de nabije toekomst een grote rol spelen in de voorjaarsklassiekers. Daarvoor trok men vorig jaar al Van Gestel aan, maar Jurgen Foré wil nog meer pionnen binnenhalen, al kan hij zich over mogelijke versterkingen pas in augustus uitspreken.

Ook in 2025 waren de resultaten in de klassiekers niet goed. In de meeste koersen was zelfs geen renner in beeld te zien, terwijl dat bij Alpecin-Deceuninck bijvoorbeeld totaal anders was. Al wil Jurgen Foré ook wel relativeren.

“Mathieu van der Poel bijvoorbeeld had de luxe om na E3 Saxo Classic niet te moeten koersen tot de Ronde van Vlaanderen, waar ik de logica qua recuperatie echt van begrijp en zelf ook graag had toegepast in onze eigen ploeg”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

“Maar door de geblesseerden dienden dezelfde renners vier zware wedstrijden in acht dagen af te werken, naast Harelbeke ook Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen. Niet dat ik het als excuus wil inroepen, maar het heeft onze renners toch wat frisheid gekost.”