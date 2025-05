Michel Wuyts stelt één heel belangrijke vraag aan de ploeg van Wout van Aert

Het werd een openingsweekend om snel te vergeten in de Giro voor Team Visma. Michel Wuyts begrijpt niet wat er aan de hand is.

De verwachtingen waren bijzonder groot bij Visma Lease a Bike voor de start van de Giro d’Italia, maar die werden al heel snel de kop ingedrukt tijdens de eerste drie etappes.

Analist Michel Wuyts heeft het echter bijzonder moeilijk met hoe het er allemaal aan toegaat op dit moment bij de ploeg van Wout van Aert en zijn ploegmaten.

“Ik kan er niet echt de vinger op leggen wat er precies scheelt met Visma-Lease a Bike, maar wat ik wel gezien heb, is dat ze gekoerst hebben in een gespreide slagorde”, vertelt hij in de podcast Wuyts & Vlaeminck van Het Laatste Nieuws.

Het geel van Team Visma was wel te zien, maar nooit samen. “Ze zaten overal in het peloton, maar nooit geconcentreerd rond mannen als Wout van Aert of Simon Yates”, gaat hij verder.

Van Aert had Kelderman nodig in de eerste etappe om hem terug te brengen, anders kon hij nooit een sprint rijden. Maar in etappe drie was het weer iedereen apart bij Visma, toen heb ik mezelf de vraag gesteld, wat is daar aan de hand?”, klinkt het nog.

Ook dit voorjaar stelde Wuyts al vragen bij de koerstactiek van Visma Lease a Bike. “Voor mij lijkt Visma een hoop los zand op dit moment. En of dat nog goed komt en meer homogeen wordt, dat vraag ik mezelf ook af”, besluit hij.