Eindelijk een opsteker voor Visma-Lease a Bike: het werk van Wout van Aert heeft paar dagen later het verhoopte effect

Voorlopig stelde Visma-Lease a Bike teleur in de Giro maar Wout van Aert kan zich troosten met de gedachte dat zijn werk in functie van Simon Yates wel rendeert. Dat is een opsteker.

Tot dusver is de Giro helemaal niet geworden wat ze er bij Visma-Lease a Bike van verwacht hadden. Door een ziekte in aanloop naar de Giro is Van Aert niet op niveau en na twee sprintkansen staat de teller van Kooij nog altijd op nul. Na een week koers is dat een scenario dat ze zeker niet voor ogen hadden. Daarnaast waren er toch wat twijfels rond Simon Yates.

Die had na zijn overstap nog weinig laten zien, maar de Brit zorgt nu toch voor een sprankeltje hoop. Op de eerste aankomst voor klassementsmannen heeft die de schade kunnen beperken. Zo heeft het werk van Wout van Aert van een paar dagen eerder geloond. De finale van rit 5 was wel iets geweest voor een Van Aert in vorm, maar nu werkte hij vooral om Yates voorin te houden, vooraleer af te haken.

Red Bull neemt het heft in handen

Dat Yates een paar dagen later dan de top 10 van het klassement in duikt, is ook voor Van Aert een geruststellende gedachte. "Aan het begin van de etappe was er een stevig gevecht gaande om in de vlucht te geraken", vertelt ploegleider Marc Reef over de zevende Giro-rit. "Red Bull nam al vrij snel het heft in handen. Daardoor kreeg de vlucht van de dag niet echt ruimte."

De boel werd dus gecontroleerd en het was wel duidelijk waar ze bij Visma-Lease a Bike aandacht voor hadden. "Onze taak was vooral om Simon te beschermen. We brachten hem in goede positie naar de slotklim. Met name Bart Lemmen en Wilco Kelderman hebben daar een sterke bijdrage aan gehad. Simon oogde in orde." Eindelijk dus wat positieve vaststellingen bij de Nederlandse ploeg.

Visma-Lease a Bike tevreden na eerste bergrit

"Het is altijd even afwachten hoe de eerste echte bergrit zich ontvouwt, maar we kunnen tevreden zijn", besluit Reef.