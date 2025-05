Hij kan het weten als ex-winnaar van Strade: Wout van Aert zegt waar het op staat over gravelrit en waarschuwt iedereen

Wout van Aert is wel vertrouwd met offroad in het algemeen en zeker met gravel. De Strade Bianche heeft hij al gewonnen. Afwachten of het in de gravelrit van de Giro ook lukt.

We weten allemaal dat Wout van Aert ziek geweest is in de aanloop naar de Giro, maar de gravelrit van komende zondag heeft hij toch kunnen verkennen. Die dag rijdt het Giro-peloton van Gubbio naar Siena. Wie aankomstplaats Siena zegt, zegt de Strade Bianche. Het zal er inderdaad heel erg op lijken, verzekert Wout van Aert.

Hij spreekt zich in Het Laatste Nieuws uit over de graveletappe uit de Giro. "Het wordt echt lastig. De finale is bijna identiek aan die van Strade Bianche, het is niet zomaar een flauw afkooksel, zoals vaak het geval is in grote rondes." De Giro van 2025 onderscheidt zich zo wel degelijk van andere gravelexperimenten in rittenkoersen.

Van Aert krijgt vrijgeleide in gravelrit

"Het grind lag ook vrij los door het droge weer", herinnert Van Aert zich nog van die verkenning. Als kenner van deze wegen heeft hij ook een duidelijke verwachting voor zondag. "Het verschil zal op de gravel en de steile hellingen in de finale worden gemaakt." En hoe zit het met de persoonlijke verwachting? "Ik heb van de ploeg zondag een vrijgeleide gekregen."

Een Wout van Aert in goede vorm was altijd dé topfavoriet bij uitstek geweest. Hij voelt zichzelf wel beter worden. Die verbetering zal zich dan toch wel sterk en snel moeten doorzetten, als Van Aert zondag een gooi wil doen naar ritwinst. Zijn voorspelling voor die bewuste etappe is er dan ook eerder eentje in het algemeen beschouwd.

Van Aert voorspelt strijd op twee fronten

"Ik acht de kans groot dat de winnaar uit de vlucht zal komen, en dat de klassementsmannen vooral zullen koersen om geen tijd te verliezen." Een strijd op twee fronten dus: dat wordt genieten voor de neutrale kijker.