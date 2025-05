Jury deelt waarschuwing uit, maar klassementsman bijt fel van zich af: "Ik heb een gat in mijn hand! Ben je dom, ofzo?"

Het zit er bovenarms op tussen de jury en één van de klassementsmannen in de Giro. Nu ja, iemand die als klassementsman aan de Giro begon. Het is de vraag of er nog iets overblijft van de ambities van Gaudu.

De Fransman heeft in de etappe naar Tagliacozzo ruim vijftig seconden verloren. Hij staat zo nog wel binnen de twee minuten van leider Roglic, vlak buiten de top twintig van het algemene klassement. De vooruitzichten zijn echter niet bijster positief, vooral omdat Gaudu met fysieke problemen kampt. Hij was immers in diezelfde rit ten val gekomen.

Na een valpartij op ongeveer veertig kilometer van de aankomst ging Gaudu ook even voor bijstand langs de dokterswagen. De wedstrijdjury vond dat de renner van Groupama-FDJ te lang aan het portier van de wagen hing en gaf hem daar ook een waarschuwing voor. De internationale media kon opvangen wat de reactie van Gaudu was toen hij dat te horen kreeg.

Gaudu niet tevreden over beslissing jury

"Ik heb een gat in mijn hand! Ben je dom ofzo?" Het is dus duidelijk dat Gaudu not amused was over de beslissing van de jury. Hij zal toch geen andere keuze hebben dan zich erbij neer te leggen. De 28-jarige klimmer zal zich nu toch in de eerste plaats zorgen moeten maken over zijn hand. Als die blessure niet heelt, wordt het moeilijk koersen.

Gaudu heeft ook aan de streep nog een reactie gegeven. "Mijn rechterhand is er erg aan toe. Ik kan de pees in mijn hand zelf zien zitten. Het is echt niet goed", foeterde Gaudu. Hopelijk heeft hij samen met de medische staf van zijn ploeg zijn hand nog goed kunnen verzorgen in de uren na de rit en is hij de nacht doorgekomen met niet al te veel pijn.

Rol in klassement wordt snel duidelijk

Het zal snel duidelijk worden of Gaudu nog fit genoeg is om nog een rol van betekenis te spelen in het klassement van de Giro.