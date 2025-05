Kandidaat-eindwinnaar uit de Giro krijgt plots een stevige veeg uit de pan: "Leiderschap heeft hij zeker niet getoond"

Er zijn een aantal kandidaat-eindwinnaars voor de Giro van 2025. Eén van hen krijgt een veeg uit de pan van ex-renner Tom Danielson.

De Amerikaan staat er inmiddels voor bekend om op het sociale mediaplatform X uitgebreide analyses neer te schrijven in verschillende posts. Zo geeft hij ook weer wat hij onthouden heeft van de zevende Giro-rit en de eerste slag onder de klassementsmannen. Juan Ayuso heeft die winnend afgesloten met een ritzege in Tagliacozzo.

Blijkbaar betekent winnen niet dat alles op wieltjes loopt. Ondanks zijn overwinning krijgt Ayuso kritiek van Danielson. "Ayuso heeft zijn vorm getoond maar zeker niet zijn leiderschap. Hij reed tijdens de klim zelden in de buurt van zijn ploegmaats. Vaak schoof hij in zijn eentje op. Toen Majka op kop tempo aan het maken was, zag je hem achteruit kijken, zoekend naar Ayuso."

Communicatie even zoek bij UAE

Op dat moment leek de communicatie totaal zoek tussen de belangrijke pionnen bij Team UAE. "Het leek erop dat Majka zelfs riep dat hij naar voren moest komen. Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat het moeilijk is om op kop van een groep te werken voor je kopman als je hem niet kunt zien of horen." Ayuso maakt het dus niet makkelijk voor zijn ploegmaats.

Danielson meent dat dit niet iets is waar ze bij UAE vlotjes over heen kunnen stappen. Dit is echt wel een les die Ayuso moet meenemen. "De Giro is een zotte koers en Ayuso zal het beter moeten doen. Hij moet samen met zijn ploeg rijden en zijn ploegmaats gebruiken. Als hij dat niet doet, zullen zijn rivalen daar zeker voordeel uit halen."

Danielson staat niet alleen

Danielson is niet de enige analist die wat aan te merken heeft op de koerswijze van UAE. Ook Jip van den Bos uitte daar kritiek op, al legde zij de schuld eerder bij de ploeg in zijn geheel.