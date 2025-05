Timo Kielich heeft opvallende reden om ploegmaat van Wout van Aert te worden

Het gonst momenteel van de transfergeruchten in het wielerpeloton. Ook Timo Kielich is één van de renners die aan een nieuw team gelinkt wordt.

Timo Kielich rijdt momenteel nog voor Alpecin-Deceuninck. Hij zou volgens verschillende bronnen echter andere oorden op zoeken.

En de ploegmaat van Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zou een straffe overstap kunnen maken. Hij wordt gelinkt aan Visma Lease a Bike, de ploeg van Wout van Aert.

“Voor zover ik weet, is er nog niets beslist. Maar na drie jaar Alpecin was het moment gekomen om eens rond te horen welke opties er zoal zijn. Een profcarrière duurt immers geen dertig jaar”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

Bij Visma Lease a Bike zou Wout van Aert wel een heel dichte buurt worden. Kielich woont immers in Olen en dat is niet ver van Herentals waar Van Aert woont.

Een opvallende reden dus om een transfer te maken. “Klopt. Sinds Senne Leysen is gestopt, is Wout de profrenner die het dichtst bij mij in de buurt woont. Maar nogmaals. Er is nog niets beslist.”