UCI wil het verbieden, maar Visma Lease a Bike past het toe in de Giro d'Italia

De UCI heeft de voorbije jaren enkele zaken voorgesteld die het wil verbieden. Maar zolang het mag, gebruiken de ploegen het verder.

De UCI wil richting de toekomst ervoor zorgen dat alle ploegen in het peloton met gelijke wapens kunnen strijden. Daarom willen ze ook extra mensen met materiaal langs het parcours verbieden.

Enkel op bepaalde zones tijdens een koers zouden er mensen met wisselmateriaal mogen staan. Maar voorlopig is het nog steeds toegelaten om een legertje hulplijnen in te schakelen.

En dat is ook precies wat Visma Lease a Bike zondag zal doen in de Giro d’Italia. Dan staat de befaamde gravelrit op het programma, richting Siena in Toscane.

Tijdens deze etappe worden enkele gravelstroken à la Strade Bianche gereden, met heel veel gevaar voor de renners om lek te rijden. De ploeg van Wout van Aert neemt echter zijn voorzorgen.

“We hebben een tiental extra mensen opgetrommeld uit de buurt die ons zullen ondersteunen door op die lange gravelstroken met wielen te staan”, verklapt ploegleider Marc Reef aan Het Laatste Nieuws.