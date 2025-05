Wout van Aert heeft de moed weer helemaal teruggevonden en kondigt zijn plannen aan: "Dat zou niet slim zijn"

Het lijkt weer beter te gaan met Wout van Aert. Hij heeft in elk geval de moed gevonden om te verklaren dat hij in de ritten van dit weekend zijn kans wil gaan in de Giro.

Die verbetering is er dus op mentaal gebied, maar die zou er niet kunnen komen als het fysiek niet dezelfde kant op gaat. "Ik voel me oké", laat Wout van Aert weten aan Cycling Pro Net. "Ik moet zeggen dat het gisteren een goede dag was voor mij. Ik ben er goed doorheen gekomen, hoewel het een zware etappe was. Daar ben ik blij mee."

Hij is niet te beroerd om te zeggen dat hij op deze zaterdag zijn kans wil wagen. "Het is een vrij moeilijke etappe met heel wat hoogtemeters. Dat zou de klimmers beter moeten liggen, maar de finale is eerder punchy. Het is zeker een rit om mee in de ontsnapping proberen te geraken. Ik denk dat het de eerste dag is waarop de ontsnapping kans maakt om voorop te blijven."

Van Aert verwacht leuk eerste koersuur

Van Aert heeft dus plannen om aan te vallen. "Ik heb geen idee of het in de Giro moeilijker is dan in de Tour om deel uit te maken van de ontsnapping. Ik ga het voor het eerst proberen in de Giro. Het is hetzelfde WorldTour-niveau. Waarschijnlijk wordt het eerste koersuur cool om naar te kijken." Zit de gravelrit dan niet in zijn gedachten? "Natuurlijk, maar met mijn huidige vorm zou het niet slim zijn om te gokken op één rit."

Er zijn immers geen garanties. "Morgen rijden we op gravelwegen, maar het is ook een uitdagend terrein in Toscane. Ik ga twee keer proberen dit weekend", kondigt Van Aert aan. Het is toch opvallend dat hij de zin om aan te vallen weer helemaal heeft teruggevonden, na die woelige start van de Giro voor hem. Dat is een positief teken.

Van Aert denkt dat Red Bull roze wil doorgeven

Voorts probeert hij zich ook nog te verplaatsen in de schoenen van Red Bull, dat al vroeg aan de leiding staat met Roglic. Toch maar die trui kwijtspelen? "De gravelrit heeft er niet veel mee te maken. Ik denk dat ze de roze trui sowieso graag doorgeven, omdat het nog een lange Giro is. Het zal morgen stressvol worden voor elke klassementsman, of je de roze trui draagt of niet."