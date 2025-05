Wout van Aert heeft lof voor een andere renner maar kan over zichzelf geen goed nieuws brengen: "Het draaide vierkant"

Wout van Aert zal er mee moeten leven dat het nog op en af gaat. Aan de Toren van Pisa kende hij weer een mindere dag.

Wout van Aert had de tiende beste tijd toen hij zelf over de meet kwam na de tweede individuele tijdrit in de Giro. Kort nadien knalde Tarling hem al uit de top tien. Het leek dus wel een betere tijdrit van Van Aert dan in Albanië, maar het was nog altijd niet goed genoeg om de hand uit te steken naar een dichte ereplaats en al helemaal niet voor de overwinning.

"Ja, ik weet niet of het beter is", wilde Van Aert bij Sporza niet gezegd hebben dat hij beter presteerde dan in Tirana. "Toen kende ik meteen het resultaat. nu moeten er nog veel komen." Dat was inderdaad wel zo. Heel veel doet het er niet toe. Het komt erop neer dat Van Aert in zijn carrière al dikwijls beter presteerde in het werk tegen de klok.

Van Aert had de benen niet

"Het was wel met een ander gevoel", vergelijkt de Belg van Visma-Lease a Bike toch nog een keertje met die vorige opdracht op de tijdritfiets. "Ik heb kunnen afzien maar niet op de goede manier. Ik had de benen niet." Dat lag niet aan het feit dat er een helling werd opgenomen in het parcours. "Die helling stonde eerlijk gezegd niet veel voor. Het draaide een beetje vierkant."

Vlak na de aankomst van Van Aert viel er een verrassing te noteren: topfavoriet Tarling kon de tijd van Daan Hoole niet verbeteren. "Dat hij beter is dan Tarling, kunnen we een beetje bestempelen als een verrassing. Dat hij meedoet voor de prijzen in de tijdrit, is normaal. In de eerste tijdrit was hij ook goed. Hij is daar duidelijk stappen in aan het zetten. Knap gedaan."

Van Aert moet hopen op een betere dag

Mooie woorden dus van Wout van Aert aan het adres van Daan Hoole. Op persoonlijk gebied zal Van Aert hopen snel opnieuw een betere dag te kennen.