📷 Nachtmerrie van Evenepoel komt uit: Tour-organisatie stelt pittige slotrit voor

Organisator ASO heeft het parcours voor de slotrit van de Tour voorgesteld. De renners moeten drie keer over de klim van Montmartre, de laatste keer in volle finale.

Het was al even duidelijk dat de slotrit van de Tour over klim van Montmartre zou trekken, maar het was nog niet duidelijk hoeveel keer en hoever van de finish de laatste beklimming zou liggen.

De organisatie van de Tour heeft op een persconferentie het parcours voorgesteld van de slotrit. De start van de slotrit ligt in Yvelines om 132,3 kilometer later aan te komen op de Champs-Élysées.

Drie keer Montmartre in laatste etappe Tour de France

Maar dit jaar voegt de organisatie in de finale ook de beklimming van de Butte Montmartre (1,1 kilometer aan 5,9% gemiddeld) toe. In de laatste 40 kilometer moeten de renners maar liefst drie keer over die beklimming, met telkens 15 kilometer tussen en daarna een passage over de Champs-Élysées.

De top van de laatste beklimming van Montmartre ligt op amper zes kilometer van de streep. De klassieke renners kunnen dus aan een massasprint ontsnappen en ook voor het klassement kan er nog iets veranderen op de slotdag.

Voor Remco Evenepoel was de toevoeging van Montmartre niet nodig op de slotdag. "Ik verkies dus de gewone vlakke etappe over de Champs-Élysées en niet een passage over Montmartre want dat gaat nog eens extra stress geven in het peloton. Ik hoop dat het blijft zoals het is."

⛰️ 5 climbs on the program, with the final passage in the rue Lepic less than 7 km from the final finish of the #TDF2025 on the Champs-Elysées. This final stage could be explosive! 💥



⛰️ 5 ascensions au programme, dernier passage dans la rue Lepic à moins de 7 km de l'arrivée… pic.twitter.com/JVfu18R654 — Tour de France™ (@LeTour) May 21, 2025