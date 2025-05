Belg van Decathlon AG2R La Mondiale pakt uit met prachtige quote over Wout van Aert

Het is een en al Wout van Aert als we over Belgen in de Giro spreken. Maar er rijden ook nog twaalf andere landgenoten mee in de rittenkoers.

De voorbije dagen was het enkel de naam van Wout van Aert die in ons land viel over de Giro d’Italia. Over zijn ziekte, de moeilijke start, maar ook zijn etappezege in Siena.

Maar er rijden nog twaalf andere Belgen mee in de Ronde van Italië en die kregen de voorbije dagen niet de aandacht die Van Aert kreeg. Al gunnen ze het hem blijkbaar wel.

Dat geldt ook voor Stan Dewulf. Onze landgenoot bij Decathlon AG2R La Mondiale ziet Van Aert nog een tweede etappezege pakken in deze editie van de Giro d’Italia.

“Ik hoop van wel”, klinkt het in Het Nieuwsblad. “Zondag was ik blij in zijn plaats. Na zijn val in Spanje heeft hij een week in het ziekenhuis gelegen. En dan verwachten we toch dat hij in het voorjaar presteert op het niveau Van der Poel, die niks is tegengekomen.”

Dewulf rijdt in Italië vooral om een rit te winnen met sprinter Sam Bennett. “Voor mezelf hoop ik om een keer met goeie benen mee te kunnen gaan in een vlucht. Na mijn sleutelbeenbreuk (in Strade, red.) ben ik zonder competitie aan de Giro begonnen.”

Het gevoel bij Dewulf wordt net als bij Van Aert elke dag een beetje beter, dus laat ons hopen dat ook hij nog kans maakt om een ritzege te pakken in deze Giro.