Milan Fretin schrikt stevig van wat er in de Giro gebeurt

Milan Fretin maakt zijn debuut in de Giro d'Italia. De renner kijkt alvast op van wat zo'n grote ronde allemaal inhoudt.

Milan Fretin rijdt voor het eerst mee in de Giro. Meer zelfs: het is de eerste keer dat de renner van Cofidis aan de start stond van een grote ronde.

Hij pakte de tweede plaats in de zesde etappe, al beseft hij ook wel dat het niet daarover gaat. “Natuurlijk is de belangrijkste plaats de eerste en daar wil ik voor gaan. Vandaag is daar een nieuwe kans voor”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

Daarvoor kijkt hij naar zijn teamgenoten die hem perfect moeten afzetten in de laatste bocht in de finale. Dan is het aan hem om het juiste wiel te kiezen.

“Als ik in vierde of vijfde positie dan die laatste bocht uit kan komen, zit ik goed. Het valt te vergelijken met de eerste massasprint, waar je positie in de laatste bocht ook allesbepalend bleek te zijn”, gaat hij verder.

De sprints worden telkens wel zwaarder en vermoeiender, maar dat komt bij iedereen voor door de kilometers die je in zo’n grote ronde al in de benen hebt. “Ik ben toch wel geschrokken van het hoge niveau dat elke rit opnieuw wordt gehaald, ook dat maakt het zwaarder. Maar elke dag is een stapje dichter bij Rome.”

Voorlopig houdt ook zijn schouder stand. “Begin maart kwam ik nog ten val op mijn schouder, maar daar ondervindt ik nu geen last meer van door de oefeningen die ik doe. Dokter Toon Claes vertelde me dat ik de nodige operatie gewoon kan uitstellen, zolang er geen pijn is. Dus op dit moment kan ik gewoon zonder pijn blijven koersen.”