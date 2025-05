Begint Pogacar al te balen? Mads Pedersen zit stap dichter bij record van Sloveen

Mads Pedersen heeft de dertiende etappe in de Giro d'Italia gewonnen. Het was al zijn vierde ritzege in deze ronde.

Wout van Aert beet vandaag zijn tanden stuk op Mads Pedersen. De Deen was opnieuw ietsje sneller dan onze landgenoot en pakte de ritzege. Zijn vierde al in deze Giro.

Nochtans was het niet de bedoeling om voor een sprint te gaan met de volledige groep. Lidl-Trek wou zegevieren met Mathias Vacek die in de aanval reed.

“Hij verdient dat gewoon en met een beetje meer twijfel in het peloton had hij het kunnen volhouden. Voor ons was het ideaal, want wij hoefden niet te jagen”, klinkt het bij Sporza.

Voor Pedersen komt het record van Tadej Pogacar ook een stapje dichterbij. De Sloveen won vorig jaar zes etappes in de Giro. Pedersen zit aan vier stuks.

“Ik ben nu vooral tevreden met deze zege en de punten voor de maglia ciclamino. Rome is nog ver. Ik ben overweldigd, want dit is een gekke Giro voor mij”, besluit hij.