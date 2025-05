"Dat betaalt zich altijd uit": Ploegleider van Marc Reef heeft veel lof voor Visma Lease Bike

Het was een enorme last die donderdag van de schouders van Olav Kooij viel. De Nederlander pakte dankzij een perfecte lead-out zijn zege in deze Giro.

Ze hebben er tot etappe twaalf op moeten wachten, maar de sprintzege van Visma Lease a Bike met Olav Kooij in de Giro d’Italia is binnen. En wat voor eentje!

De lead-out van Edoardo Affini en Wout van Aert was gewoonweg perfect. Onze landgenoot moest zich zelfs inhouden in de slotkilometer omdat het te snel ging.

In de eerdere etappes lukte het telkens niet, nu wel. “In Lecce was Wout niet mee”, aldus Marc Reef aan Het Nieuwsblad. “In Napels raakte Affini de andere kwijt.”

Nochtans zijn Affini-Van Aert-Kooij samen goud waard. “Als we hun vermogen konden uitspelen, zouden we Olav sowieso goed in positie hebben.”

Uiteindelijk is de ploegleider bijzonder trots op het werk van zijn team. “Feit is dat we in deze Giro-ploeg gewoon steengoede renners hebben. Uiteindelijk betaalt zich dat altijd uit”, besluit hij.