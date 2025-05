Jurgen Foré maakt een belangrijk lijstje op bij Soudal-QuickStep

Wie koersen zegt, zegt meteen ook valpartijen en blessures. Dat is bij Soudal-QuickStep niet anders.

Na het rampjaar 2024 voor de wielersport zijn er ook in 2025 heel wat blessures te betreuren in het peloton en daar blijft ook Soudal-QuickStep niet van gespaard.

Momenteel is de ploeg op hoogtestage met een vijftiental renners. Onder hen ook heel wat jongens die tijdens het voorjaar een tijdje aan de kant zitten.

Jurgen Foré vertelt aan WielerFlits dat ze daarbij niet als een gek te werk gaan. Ze geven de renners echt de tijd om volwaardig te revalideren vooraleer ze terugkeren.

“Dries Van Gestel brak zijn scaphoïd (tijdens de E3 Saxo Classic, red.), dat is een kwetsuur die eerst écht goed moet genezen, omdat je anders blijvende last kunt krijgen. Ook hij is intussen aan het werken aan zijn vorm en kan belangrijk zijn in de Tour”, klinkt het.

En het lijstje is groot: Martin Svrcek (breuken in rechtersleutelbeen, rechterschouderblad en verschillende ribben in Milaan-San Remo), Valentin Paret-Peintre (gebroken stuitbeen in de Ronde van Catalonië) en Antoine Huby (aanrijding op training met een breuk in het schouderblad tot gevolg) zijn terug inzetbaar.

Ook Remco Evenepoel is opnieuw in het peloton te zien en op stage. Dan blijven er nog twee pionnen over die in de lappenmand ligt. “Enkel Warre Vangheluwe (die zijn halswervel brak bij een zware val in de Scheldeprijs, red.) zit nog met een serieuze kwetsuur.”

En het grootste vraagteken is uiteraard Mikel Landa. Hij kwam ten val in de eerste etappe van de Giro en moet een maandje plat liggen om te revalideren. “Een wervel is toch altijd iets delicaat, dus we willen daar heel voorzichtig mee omspringen”, besluit Foré.