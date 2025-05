Del Toro houdt er duidelijk niet van in de Giro: "Verspil hier meer energie mee"

Isaac Del Toro is ook na de dertiende etappe leider in de Giro. Meer zelfs, hij verstevigde nog wat zijn leidersplek in de algemene klassering.

Isaac Del Toro blijft de roze leiderstrui om zijn schouders hebben in deze Giro. De jonge Mexicaan liep zelfs nog wat verder uit door het spel met de bonificatieseconden. Hij begint meer en meer te geloven dat hij de Giro kan winnen, zeker als hij de eerstvolgende zware bergetappe tot een goed einde weet te brengen, zo maakte hij duidelijk op zijn persconferentie. Del Toro werd derde vrijdag, na Pedersen en Van Aert en pakt zo extra seconden. Dat deed hij ook onderweg in deze etappe, waardoor zijn voorsprong groeit. Al is de vraag ook of hij met die tussenspurtjes niet te veel energie verbruikt. “Om eerlijk te zijn denk ik niet dat ik zoveel energie verspil. Achter mij vielen wat gaten, dus ik denk dat iedereen full gas gaat. Maar dat is misschien wat ik wil geloven, anders weet ik niet wat ik aan het doen ben. Ik verspil meer energie in deze persconferenties”, lachte de Mexicaan. De grote test voor Del Toro komt er met de slotweek aan. Als hij dinsdag overeind kan blijven, dan zou het wel eens goed kunnen dat hij een stevige optie neemt op eindwinst.