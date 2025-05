Patrick Lefevere weet duidelijk van meer: "Dan stapt hij eruit"

De Giro van dit jaar gaat richting zijn laatste week. En die belooft bijzonder zwaar te worden met enkele stevige bergetappes.

Voor Soudal-QuickStep is de Giro voorlopig geen groot succes geworden. Vorig jaar won de ploeg maar liefst vier ritten in Italië. Nu staat de teller nog op nul.

“Laat ons een kat een kat noemen: ik zie niet in hoe dat straks in Rome anders gaat zijn. Jammer maar helaas, onze Giro was min of meer voorbij toen Mikel Landa viel in de openingsetappe”, vertelt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad.

De grote hoop was gevestigd op sprinter Paul Magnier, al is hij nog bijzonder jong. “Hij stelt vast dat de Giro de Ster van Bessèges niet is. Dat is — voor een goed begrip — absoluut geen verwijt. Hij is 21 jaar en rijdt zijn eerste grote ronde. Dan betaal je leergeld.”

Ook Magnier kende de nodige pech, met een stevige valpartij. Vorig jaar ging hij ook in de Tour of Britain zwaar tegen de grond. Die zaken blijven in de kleren hangen.

Lefevere is dan ook overtuigd dat de Fransman Rome niet zal halen. “In de laatste week zit nog één sprintkans en op de slotdag in Rome zijn de snelle mannen ook aan zet, maar dat zal Paul niet meer meemaken. In principe stapt hij maandag op de rustdag uit de koers.”