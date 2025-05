Wout van Aert wordt gebruikt in opvallend compliment voor... Mads Pedersen

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Mads Pedersen was vrijdag voor de vierde keer de snelste in deze Giro. Hij klopte Wout van Aert op de meet.

Wout van Aert lijkt helemaal op toerental te komen in deze Giro. Na zijn ritzege in Siena en de schitterende lead-out voor Olav Kooij donderdag was het vandaag bijna prijs.

Onze landgenoot botste echter net als in de openingsetappe op een beresterke Mads Pedersen. De Deen pakte al zijn vierde ritzege in deze Giro d’Italia.

Ook Bobbie Traksel was danig onder de indruk van de man van Lidl-Trek. Hij maakte een ongelofelijke vergelijking en gebruikte daarbij Wout van Aert.

“Pedersen is als Wout van Aert in de écht goede Tours de France die Wout reed, waarin hij alles voor zijn kopman deed en zijn eigen kansen pakte. Fenomenaal wat we zien”, klonk het op Eurosport.

Pedersen vertrok op 250 meter van de finish. “Net iets eerder dan de andere mannen, waar hij ze een beetje mee verrast. Wout hoopt dat hij stilvalt en moest iets later beginnen, maar het had geen verschil gemaakt”, besluit Traksel.