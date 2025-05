🎥 Veel gekker wordt het niet: één van beste klassementsmannen aait in volle koers 'Giro-vos' en verovert zo alle harten

De Giro is geen grote ronde zoals een andere, dat is duidelijk. Eén van de beste klassementsmannen was betrokken tijdens een opmerkelijk tafereel in de vijftiende rit.

Het parcours tussen Fiume Veneto en Asiago voerde het Giro-peloton over de Monte Grappa, een iconische beklimming in Italië. Bij de passages over de Monte Grappa loopt de laatste jaren telkens een mannelijke toeschouwer met een opgezette vos op zijn arm met de renners mee. Ook dit jaar was het uiteraard opnieuw prijs.

Het is in Italië al een heuse hype geworden. Zo wordt het in de media de 'Giro-vos' genoemd. In ieder geval trachtte een man in een roze t-shirt de renners bij te houden en in de buurt te komen met het opgezette vosje, dat overigens een roze sjaaltje droeg. Derek Gee kon het blijkbaar wel appreciëren en vond zelfs dat er wat interactie bij mocht komen kijken.

Derek Gee aait de 'Giro-vos'

Zo draagt ook het peloton bij aan de hele saga rond de Giro-vos. Gee vond er niet beter op dan het vosje te aaien. Het levert wel zeer opmerkelijke beelden op. Niet vergeten dat op dit moment de koers volop aan de gang was en Gee toch tot het select groepje klassementsrenners behoort dat mag dromen van een mooie notering in deze Giro.

Door de off-day van Primoz Roglic won Gee zelfs een plaatsje in het klassement en komt hij de top vijf binnen. Het podium is nog niet buiten zijn bereik. De renner van Israel-Premier Tech zal sowieso het meest herinnerd worden voor zijn onderonsje met de Giro-vos. De beelden gaan de wereld rond en leveren Gee op sociale media veel lof op.

Sociale media vol lof voor Derek Gee

"Derek Gee zegt hallo aan de Giro-vos", kan een X-gebruiker de pret niet op. Een ander account noemt Gee dan weer een 'legende' vanwege zijn gebaar. Kortom: de populariteit van de renner vaart er wel bij. Nu nog de kers op de taart zetten in de derde Giro-week met een goed klassement.

Derek Gee, always one of my favourite riders. He had time to pet the fox while climbing at 400 watts. 🦊 Legend. #GirodItalia pic.twitter.com/dtscpkc1v0 — Mihai Simion (@faustocoppi60) May 25, 2025