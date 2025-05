Tijdrit brengt Kopecky niet meer in de top 10 in Burgos, Lidl-Trek bewijst veerkracht na valpartij en opgave Ciccone in Giro

Lotte Kopecky heeft zich voor de tijdrit in Burgos nog eens opgeladen. Ze presteerde verdienstelijk maar haalt de top 10 in het eindklassement niet meer. In de Giro heeft Lidl-Trek met ritwinst gereageerd op het uitvallen van Ciccone.

Giro

De Giro was lange tijd één groot feest voor Lidl-Trek dit jaar, met een oppermachtige Mads Pedersen in de (lastige) sprints. Hij heeft al vier ritzeges beet en is al verzekerd van de paarse puntentrui, als hij Rome haalt. Zaterdag zag zijn ploeg echter plots de andere kant van de medaille. Pedersen zelf liep een knieblessure op, want die was er veel erger aan toe.

Na de chaotische valpartij van gisteren was het al duidelijk dat Ciccone er erg aan toe was. De Italiaan raakte nog wel aan de aankomst, maar werd daarna afgevoerd naar het ziekenhuis. Zijn opgave was onvermijdelijk. Een dag later heeft Lidl-Trek bewezen dat er heel veel weerbaarheid in die ploeg zit. Carlos Verona was diegene die het kon afmaken.

Van Aert mengde zich opnieuw in de vroege debatten, maar hij en zijn kompanen werden snel bij de lurven gevat. Op weg naar de Monte Grappa moesten renners als Tiberi en Gaudu al lossen. Verona ging er op 43 kilometer van de finish alleen vandoor en niemand zag hem nog terug. Achter hem plaatsten mannen als Bernal, Bardet en Carapaz aanvallen. Roglic was de klassementsman die tijd aangesmeerd kreeg.

Ronde van Burgos voor vrouwen

In het vrouwenwielrennen zat het zwaardere werk er reeds op. Lotte Kopecky had in twee etappes veel tijd verloren en kon dus geen klassementsambities meer koesteren. Het tijdrijden heeft ze wel goed onder de knie. Kopecky wilde zich nog een keertje bewijzen in de tijdrit naar Lezana de Mena. De Belgische hield er een verdienstelijke vijfde plek aan over.

In de korte tijdrit van net geen tien kilometer was Reusser nog twaalf seconden sneller. Voor haar is het al de tweede ritzege op rij. Aangezien de Movistar-renster als leidster aan de slotdag begon, is de eindzege ook voor haar. Kopecky eindigt elfde in het klassement en strandt op zes seconden van de top 10.