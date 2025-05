Wout van Aert voorspelt een volledig nieuw begin en is klaar en duidelijk over de klassementsman van Visma-Lease a Bike

Er staat een heel nieuw begin voor de deur. Dat heeft Wout van Aert aangekondigd bij de start van de vijftiende etappe in de Giro.

De voorbije twee weken hebben al wel wat wielerspektakel geboden, maar vanaf nu barst er nog een heel andere strijd los in de Giro. Vanaf nu begint immers het echte werk voor de klassementsrenners. Het was voor hen uiteraard al belangrijk om weinig tijd te verliezen, maar in het hooggebergte zal er nog met grotere verschillen gegoocheld worden.

Toen Van Aert bij Sporza de vraag kreeg of vandaag een nieuwe Giro begint, was zijn antwoord klaar en duidelijk. "Ja, eigenlijk wel. Vanaf nu wachten er alleen maar bergritten meer. Het is een atypische opbouw van deze koers, want we hebben nog weinig lange beklimmingen gehad. Het is wel interessant hoe de verhoudingen zullen zijn in de echte bergen."

Simon Yates heeft al goede zaken gedaan

Ook bij Visma-Lease a Bike kijken ze daar naar uit, want ze willen uiteraard weten of Simon Yates stand kan houden ten opzichte van de andere klimmers. Voorlopig doet de Brit het uitstekend. Terwijl mannen als Roglic, Bernal en Tiberi tijd verloren en Ciccone uit koers crashte, volgt Yates op amper iets meer dan een minuut van leider Del Toro.

Van Aert verklaart de goede klassering van zijn ploegmaat. "Simon Yates weet overal tussen te sluipen en is altijd uit de problemen gebleven. Hij staat nu dicht in het klassement. Daar zijn we heel blij mee, ja." Aangezien de ploeg al twee ritzeges beet heeft, kan de Giro alleen nog mooier worden als Yates een goed figuur slaat in het hooggebergte.

Van Aert niet naar BK tijdrijden

In ditzelfde interview maakte Wout van Aert ook bekend dat hij dit jaar niet zal deelnemen aan het BK tijdrijden. In Brasschaat zouden ze hem met open armen verwelkomd hebben, maar zijn seizoensplanning laat een deelname niet toe.