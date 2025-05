Na de uitlatingen van Bakelants over opgave: Van Aert heeft duidelijke boodschap voor zijn vriend

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Jan Bakelants zei dat een opgave van Wout van Aert in de Giro wel slim zou zijn. Van Aert heeft er vandaag meteen op gereageerd.

Jan Bakelants is een goede vriend van Wout van Aert in de podcast Wuyts & Vlaeminck liet de ex-renner weten dat Van Aert misschien wel beter opgeeft in de Giro.

Op die manier kan hij zijn focus al verleggen naar de Tour de France. De Giro biedt in de laatste weken volgens Bakelants niet veel opportuniteiten meer voor onze landgenoot.

Van Aert werd bij Sporza geconfronteerd met de uitspraken van zijn maat. “Ik ben van plan om naar Rome te gaan, maar ik doe wel vaker het tegenovergestelde van wat Bakie denkt”, lachte hij.

Van Aert wil naar Rome, maar niet enkel als toerist. “Ik ben inderdaad nog nooit in het centrum geweest, maar voor alle duidelijkheid: het is niet de bedoeling om zomaar de stad te zien.”

Van Aert is dan ook heel erg duidelijk. “Het is wel de bedoeling om deze Giro uit te rijden. De laatste week kan me nog beter maken.”

En Van Aert zegt meteen welke plannen hij heeft. “We hopen op de slotdag nog te sprinten en donderdag is in mijn ogen een rit voor de vluchters. Daar hoop ik nog iets te laten zien”, besluit hij.