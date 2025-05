Nederlandse bondscoach Gerben De Knegt verdedigt Mathieu van der Poel: waarom is er onterechte kritiek?

Mathieu van der Poel wordt vaak overladen met superlatieven maar wordt nu ook enigszins kritisch benaderd. Sommigen trekken zijn mountainbikeskills in twijfel na de nieuwe valpartijen.

Zo valt op sociale media verschillende keren te lezen dat Mathieu van der Poel het mountainbiken beter links zou laten liggen. Niet iedereen is akkoord. Gerben De Knegt neemt de verdediging van zijn landgenoot op zich. "Hoe er over hem wordt gesproken, is niet eerlijk", meet de Nederlandse bondscoach in een gesprek met De Telegraaf.

In analyses over Van der Poel wordt ook verwezen naar zijn valpartijen op de Olympische Spelen van 2021 en het WK van 2023. Dat zijn toch niet iets te veel crashes de laatste jaren, is dan de beoordeling. Vooral de valpartij op de Spelen blijft bij, omdat Van der Poel zo spectaculair overkop ging, op een plek waar een plank was weggenomen.

Vervelend wat Van der Poel overkomt

De Knegt voelt de noodzaak om te benadrukken hoe goed Van der Poel is in het mountainbiken. "Dit is een aantal vervelende incidenten dat hem overkomt, maar Mathieu van der Poel is ook een meervoudig wereldbekerwinnaar op de mountainbike. Mathieu heeft ruimschoots bewezen dat hij deze discipline goed beheerst."

"Daarom is het triest dat hij nu opeens als een soort sukkelaar wordt weggezet", vindt De Knegt dan ook. Het is niet zo dat de laatste grote prestatie van Van der Poel op de mountainbike al meer dan een decennium geleden is. "Hij heeft ook tijdens het WK in 2018 nog een bronzen medaille gehaald, maar zijn MTB-prestaties lijkt iedereen heel snel vergeten."

Alpecin-Deceuninck zal zich buigen over planning

Gerben De Knegt heeft ook reeds vooruitgeblikt op de mogelijke planning van de renner de komende maanden. De bondscoach weet dat het ook zal afhangen van Alpecin-Deceuninck of VDP mountainbikewedstrijden op zijn kalender kan zetten.