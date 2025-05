Wie wint de Giro d'Italia? Zo denken de renners in het peloton erover (en ook Van Aert zegt zijn gedacht)

Isaac Del Toro staat nog altijd in de roze leiderstrui. Het blijft voorlopig nog altijd een open vraag wie deze Giro zal winnen.

Zondag eindigt de Giro in Rome, maar het is bijlange nog niet uitgemaakt wie deze editie zal winnen. Renaat Schotte deed voor de start van deze etappe voor Sporza een rondvraag bij enkele renners in het peloton.

Dries De Bondt heeft zijn keuze gemaakt. “Ik ga voor Simon Yates. Ik denk dat hij goeie papieren heeft. Zijn ploeg hoeft niet te controleren en kan zich sparen”, klinkt het.

En daar heeft hij een goede reden voor. “UAE is wel sterker in de breedte, maar ik weet niet of ze al beslist hebben of ze willen winnen met Isaac Del Toro of Juan Ayuso. Dat kan in de kaart van Yates spelen.

Ook Wout van Aert schuift Yates naar voren. “Hij is het meest zuinig tot dit punt geraakt. Het zou raar zijn als ik geen vertrouwen heb in hem. Ik spreek ook mijn hoop uit”, lacht onze landgenoot.

Egan Bernal wil niet op deze vraag ingaan, wegens te moeilijk. “Ik gok op Richard Carapaz”, klinkt het dan weer bij Laurens Huys. “Iedereen zegt Del Toro, ik ga voor iemand anders.”

“Ik denk toch Del Toro”, aldus Sylvain Moniquet. “Vorige keer had ik Ayuso gezegd, nu verander ik. Del Toro lijkt me sterk, weliswaar op de tv-beelden, want in de finale kan ik het zelf niet zien. Maar hij oogt ontspannen.”