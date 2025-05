Wuyts is bijzonder streng voor Visma Lease a Bike: "Van Aert heeft toch die garantie gekregen?"

Wout van Aert behoort tot de toprenners van het peloton. Toch moet hij volgens Michel Wuyts te veel werk voor anderen opknappen.

Wout van Aert is in goeden doen. Zijn virale infectie in aanloop naar de Giro d’Italia lijkt min of meer verteerd, wat alleen maar goed nieuws kan zijn richting de Tour de France.

Michel Wuyts vreest echter dat onze landgenoot daar een rol zal krijgen die hij met zijn status eigenlijk niet zou moeten doen, zo klinkt het in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

“Als het de bedoeling is om zich weer leeg te rijden voor Vingegaard, dan denk ik: beperk het dan tot het eerste deel van de rit en hou je niet bezig met de eindstrijd in het hooggebergte”, aldus Wuyts.

De analist verwijst ook naar het contract voor het leven dat Van Aert heeft getekend bij Visma Lease a Bike. “Hij heeft ook de garantie gekregen dat hij voortaan in de Tour zijn eigen plannen mag vervullen”, gaat Wuyts verder.

“Vul in wat je kan en wil. Dan moet men zich daaraan houden, hè. Maar gaat dat met een ploeg die naar de Tour gaat om Pogacar eronder te houden?”, vraagt hij zich af.